"الخارجية": تعديل نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

قالت وزارة الخارجية إنه إلحاقاً بالإعلان الصادر بتاريخ ۲۸ أبريل ۲۰۲۳ الذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، فقد تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالي:
١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).
٢-معبر قسطل (إجلاء بري).
٣-معبر أرقين (إجلاء بري).
وأكدت استمرار غرفة الأزمات بالوزارة في تلقي إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية :
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866