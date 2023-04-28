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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الخارجية": تعديل نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان

إجلاء المواطنين المصريين
إجلاء المواطنين المصريين من السودان
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قالت وزارة الخارجية إنه إلحاقاً بالإعلان الصادر بتاريخ ۲۸ أبريل ۲۰۲۳ الذي يتضمن التوجيه بنقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين من السودان، والراغبين في العودة إلي مصر، فقد تم تعديل نقاط التجمع والإجلاء لتكون على النحو التالي:

١-القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان (إجلاء بحري).
٢-معبر قسطل (إجلاء بري). 
٣-معبر أرقين (إجلاء بري).

 وأكدت استمرار غرفة الأزمات بالوزارة في تلقي إتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين بشأن الجالية المصرية في السودان على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية :

01281943533

01283176900

01281943599

01283176913

01283176857

01283176881

01283176903

01283176894

01281943990

01283176866
 

وزارة الخارجية المصريين العودة إلي مصر بورتسودان