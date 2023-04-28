سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالساحل

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بالساحل.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافة سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان الدراجة النارية "المُبلغ بسرقتها".. وبحوزتهما أداة لقص الأسلاك كما أقرا بإرتكابهما واقعة سرقة دراجة نارية أخرى بذات الأسلوب ، بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى .

وأقرا بتصرفهما فى متحصلات نشاطهما الإجرامى بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية .. حيث تم إستهدافه وأمكن ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية .. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها.

بإستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجتين الناريتين ، وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.