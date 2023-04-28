شويجو: أنشطة البنتاجون في أوكرانيا تهدف إلى تطوير أسلحة بيولوجية

الجمعة 28/أبريل/2023 - 11:43 ص

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الجمعة إن برامج البنتاجون العسكرية والبيولوجية في أوكرانيا تهدف إلى تطوير مكونات أسلحة بيولوجية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن شويجو قوله في اجتماع وزراء الدفاع المنعقد في نيودلهي لمنظمة شنغهاي للتعاون:"إذا أخذنا أوكرانيا كمثال، فإننا نرى الهدف المزدوج لهذه البرامج وتركيزها الفعلي على تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية، وهو انتهاك مباشر لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية".

ووفقا له، فإن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية تثير قلقا خاصا، وقال شويغو "لقد نقلنا مرارا مخاوفنا إلى المجتمع الدولي ولاحظنا أن تنفيذ البنتاجون لبرامج عسكرية - بيولوجية على أراضيه وخارجها يشكل تهديدا خطيرا لدول أخرى ومناطق بأكملها".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة في مجال الأمن البيولوجي كان نقل أخطر الأبحاث إلى دول ثالثة.

وقال وزير الدفاع الروسي "كل هذه الأنشطة مستمرة بما في ذلك رد الفعل غير الواضح لبعض الدول التي تخشى المواجهة مع السلطات الأمريكية".

كما أشار إلى أنه في ضوء هذه الظروف، سيواصل المتخصصون الروس مراقبة خطط واشنطن عن كثب وتبادل المعلومات حول التهديدات البيولوجية الناشئة.