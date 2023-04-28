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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفينة بريطانية تتعرض لهجوم قبالة الساحل اليمني

سفينة بريطانية تتعرض
سفينة بريطانية تتعرض لهجوم قبالة اليمن
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أعلن الجيش البريطاني، أن سفينة تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، قبالة الساحل اليمني في ظروف غامضة، وفقًا لما أفادت بهوقناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، اليوم الجمعة، *إنها تلقت تقارير عن تعرض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة "نشطون" الساحلية اليمنية"

وأوضحت القناة، أن أعيرة نارية أُطلقت على السفينة، مضيفة أنه شوهد أيضا ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.

وجدير بالذكر أن عدة سفن تعرضت للهجوم في السنوات القليلة الماضية قبالة سواحل اليمن. ويعد خليج عدن طريقًا حاسمًا للتجارة العالمية

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