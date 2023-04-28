"صباح الخير يا مصر" يعرض تقريرا عن بطولة الناشئين للأسكواش.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، وبسنت الحسيني، تقريرًا عن انطلاق فعاليات بطولة الناشئين للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية اتحاد الاسكواش في ختام الموسم المحلي.

وشهدت البطولة إقبالا كبيرا خلال المراحل السنية المختلفة للمنافسة على جوائز البطولة، والتي تعتبر من أكبر وأهم بطولات الاتحاد بعد إدراجها رسميا في مسابقات الاتحاد.

كما شهد اليوم الأول حجم مشاركة كبير من اللاعبين واللاعبات، بحضور أسطورة الأسكواش، كابتن أمير وجيه، وعباس قاعود أسطورة الاسكواش ورئيس لجنة الحكام والمدربين في الاتحاد، ولفيف من نجوم اللعبة وأبطال العالم.

وفي هذا الصدد، قال الناقد الرياضي شادي الجيلاني، إن هناك نشاط كبير لاتحاد الاسكواش الفترة الماضية، ويعمل على مساعدة وتطوير لعبة الأسكواش من خلال البطولات المحلية المختلفة وعلى رأسها بطولة الناشئين التي تستهدف جيل المستقبل.

