رئيسة البرلمان الأوزبكي: 40 تشريعا للقوانين لتمكين المرأة في البلاد

الجمعة 28/أبريل/2023 - 10:05 ص

أكدت تنزيلا ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان أن الحكومة الأوزبكية تضع تمكين المرأة علي رأس أولوياتها، حيث قامت بسن 40 تشريعا أو تعديلا للقوانين بهدف القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسي، وذلك بهدف جعل البلاد أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلي أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف أكد علي دعمه لسياسة الانفتاح علي العالم وتوفير كافة السبل لجذب الاستثمار.

جاء ذلك في جلسة خاصة عن دعم دور المرأة في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ثاني يوم أعمال منتدي طشقند الدولي للاستثمار بمشاركة أكثر من 2500 مشارك من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ورابطة الدول المستقلة وتركيا والصين وجنوب شرق آسيا والهند ومصر بجانب الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الأوروبي للتعمير يدعمون استراتيجية أوزبكستان لتمكين المرأة، مشيرة إلي أن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن المساواة بين الجنسين تؤدي إلي زيادة الناتج الإجمالي المحلي في العالم إلي 8 تريليونات دولار في حين أن تمكين المرأة في أوزبكستان يؤدي إلي زيادة الناتج الإجمالي المحلي إلي 20 في المائة.

وأفادت بأن البنك الدولي له نظرة إيجابية للإصلاحات الخاصة بتمكين المرأة في أوزبكستان التي تعد من أسرع الدول التي تحقق نموا والتي تتبني أجندة طموحة للنمو الاقتصادي، لافتة إلي ارتفاع نسبة رائدات الأعمال إلي 37 في المائة في البلاد بالمقارنة بـ21 في المائة عام 2017 بينما وفرت أوزبكستان 185 ألف فرصة عمل للنساء.

وقالت ناربايفا إن 60 في المائة من النساء اللائي يعيشن في المناطق الريفية يسعى إلي عمل مشروعات صغيرة لهن، مؤكدة علي أهمية دمج النساء والفتيات في المجتمع الأوزبكي.

وأضافت أن أوزبكستان أطلقت مبادرة منتدي تمكين القيادات النسائية في وسط آسيا عام 2021 الذي يعمل علي دعم وتمكين النساء من خلال توحيد جهود دول آسيا الوسطي وكذلك توفير فرص للتعليم والتدريب للنساء والفتيات، منوهة في هذا الصدد أن طشقند تقدم الدعم لتعليم للنساء والفتيات في أفغانستان.

وذكرت أن الرئيس ميرضيائيف وضع كافة الإمكانيات لتمكين المرأة والاستفادة من أفضل الممارسات في الدول الأخرى، مؤكدة علي الاهتمام بتمكين المرأة الأوزبكية في المجالات الهامة مثل تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن إيجاد فرص عمل في البلاد.