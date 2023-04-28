يونيو المقبل.. «مصر للطيران» تبدأ جسرها الجوي لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

أعلنت مصر للطيران أنه سيتم بدء رحلات الحج من مطار القاهرة الدولي والمطارات الإقليمية خلال الفترة من الأول وحتى الـ 22 من يونيو القادم، خلال خطاب موجهة من الشركة إلى شركات السياحة.

وأوضحت مصر للطيران، أنه من المقرر أن تبدأ رحلات عودة الحجاج إلى أرض الوطن خلال الفترة من الأول وحتى الـ 12 من يوليو القادم أيضا.

وحددت مصر للطيران عده شروط لقبول حجوزات رحلات الحج وهي:

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج علي الرحلات بخط سير «شرم الشيخ/جده/ شرم الشيخ» حال تسييرها .

- يمنع تماما الحجز للركاب حاملي تأشيرات الحج مع الركاب حاملي اي نوع آخر من التأشيرات علي نفس الرحلة.

- يمنع تماما الحجز لأي راكب يحمل تأشيرة حج علي جميع رحلات مصر للطيران المتجهة الي الرياض او الدمام او القصيم أو ابها .

- يغلق الطريق البري من جده الي المدينة المنورة بالنسبة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارا نت نهاية يوم 14 من يونيو القادم .

- يغلق مطاري جدة والمدينة المنورة لحاملي تأشيرات الحج اعتبارًا من نهاية يوم الـ 22 من يونيو القادم.

- يوقف نهائيًا اصدار تذاكر الي خطي سير جدة والمدينة المنورة بتاريخ مفتوح علي أن تكون جميع التذاكر الصادرة مؤكدة الحجز علي الذهاب والعودة .

- يتم الحجز وإصدار التذاكر علي السعر «YRSEG» فقط دون اي سعر آخر الي جدة والمدينة المنورة لحاملي أي نوع من التأشيرات خلاف الحج .

- يمنع تماما الحجز أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها علي الرحلات المتجهة الي جدة والمدينة المنورة اعتبارًا من 10 ذي القعدة والموافق 20 مايو القادم وحتي 10 ذي الحجة الموافق 28 يونيو القادم طبقا للتعليمات السطات السعودية .