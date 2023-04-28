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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وفقدان 20 شخصا جراء غرق زورق غرب إندونيسيا

إندونيسيا
إندونيسيا
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 أعلنت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ في إندونيسيا، أن 11 شخصا لقوا حتفهم فيما تم إنقاذ 58 آخرين عقب غرق زورق سريع يقل 78 شخصا على الأقل غربي البلاد.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوكالة  "نيومان سيدهاكاريا" قوله إن فرق الإنقاذ تبذل قصارى جهدها من أجل البحث عن تسعة أشخاص لايزالوا فى عداد المفقودين، مشيرا إلى أن معظم القتلى من السيدات والأطفال.
وأضاف سيدهاكاريا، أن معظم الأشخاص الذين تم إنقاذهم كانوا فاقدين للوعى بعدما تقطعت بهم السبل في المياه لساعات، مشيرا إلى أن الزورق "إيفلين كاليستا 01" كان يقل 72 راكبا معظمهم من العائدين من زيارات إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعيد الفطر مع عائلاتهم بالإضافة إلى ستة من أفراد طاقمه.
وأشارت القناة إلى أن الزورق غرق عقب نحو ثلاث ساعات من مغادرته ميناء في بلدة "تمبلهان"بمدينة "إندراجيري هيلير" في مقاطعة "رياو"، حيث كان متجها إلى مدينة "تانجونج بينانج " بإحدى المقاطعات المجاورة.
من جانبه، قال قائد الشرطة المحلية "نورهايات" إنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، إلا أن بعض الناجين أبلغوا السلطات أن القارب انقلب عقب اصطدامه بقطعة خشبية كبيرة أثناء الإبحار وسط رياح قوية.

اندونيسيا غرق زورق