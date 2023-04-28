مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا

وافق مجلس جامعة المنيا على صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع منتسبي الجامعة، و500 جنيها للعاملين بنظام الأجر اليومي، تقديراً لمجهوداتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة، إلى جانب موافقة المجلس على تخصيص القاعة الكبرى بمبنى كلية دار العلوم الجديد لاستضافة أحداث ومؤتمرات الجامعة، وضمها إلى مركز الفنون والآداب والمؤتمرات لخدمة كليات الجامعة.

هذا ووجه رئيس الجامعة إلى التطوير المستمر للخطط الدراسية وتفعيل منصة الجامعة التعليمية والتعليم التفاعلي النشط وتوظيف القاعات التعليمية وتطويرها لتحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً إلى تشكيل لجنة متابعة وحصر برئاسة المستشار الهندسي لجميع القاعات الدراسية والمدرجات بمنشآت الجامعة لتحديد المواصفات الهندسية والمعايير الأساسية التي تحقق الجودة والتي يجب أن تمتلكها القاعات، واستخدامها الاستخدام الأمثل لخدمة العملية التعليمية.

وأكد رئيس الجامعة على تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات الحكومية بإقليم شمال الصعيد والذي يضم جامعات الفيوم وبني سويف والمنيا، بالإضافة للجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمجتمع المدني، ومجتمع الصناعات، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بمفهومه الشامل، للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة وتكامل بين كافة القطاعات على مستوى الجمهورية كهدف قومي، هذا إلي جانب مواصلة الجهود لرفع وعي الطلاب وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية للمشروعات القومية بكافة ربوع الوطن، والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع لمواجهة مشكلة الأمية، وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.