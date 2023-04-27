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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شابين غرقا في بركة مياه بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

سيارة اسعاف - أرشيفية
سيارة اسعاف - أرشيفية
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لقى شابان مصرعهما غرقا، اليوم الخميس،  داخل مزرعة  بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد،  إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لشابين لمستشفى الفرافرة المركزي. 

تبين غرق شابين داخل بركة مياه داخل مزرعة بطريق " قروين – سهل بركة" بمركز الفرافرة مما تسبب في وفاتهما وهما محمد فتحي حمزة علي، 17 عامًا، محمد أحمد عبد الحافظ، 18 عامًا، ومقيمان مركز القوصية بمركز أسيوط.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.

النيابة العامة الوادي الجديد غرق مزرعة عاما