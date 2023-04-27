مصرع شابين غرقا في بركة مياه بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

لقى شابان مصرعهما غرقا، اليوم الخميس، داخل مزرعة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لشابين لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين غرق شابين داخل بركة مياه داخل مزرعة بطريق " قروين – سهل بركة" بمركز الفرافرة مما تسبب في وفاتهما وهما محمد فتحي حمزة علي، 17 عامًا، محمد أحمد عبد الحافظ، 18 عامًا، ومقيمان مركز القوصية بمركز أسيوط.

جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة.