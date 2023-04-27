تعرف على خطوات إرسال الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق النيابة الإدارية

يتيح تطبيق النيابة الإدارية الإصدار الأول على الهاتف المحمول عبر متجر جوجل (Google play store) عدة خدمات، حيث من خلاله يستطيع المواطنون تحديد النيابة المختصة بشكواهم من خلال دليل النيابات واختصاص كل نيابة في كافة محافظات الجمهورية، والاستعلام عن مقرات النيابات على مستوى الجمهورية، ووسائل التواصل معها والتي تشمل:

١- الخط الساخن ١٦١١٧

٢- البريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg

عبر تطبيق (Whatsapp) رقم ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

٣- الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على منصة التواصل الاجتماعي (Facebook)

٤- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني



على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف

المحمول الخاص به

(Facebook)

Shakwa@ap.gov.eg

كما يتيح التطبيق للمواطنين سهولة الوصول لمقار النيابات المختلفة في كافة محافظات مصر باستخدام تطبيق خرائط جوجل (Google maps).

ويأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقًا للعدالة الناجزة.

في إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقًا لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.