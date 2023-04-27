إصابة شخصين في انقلاب سيارة بطريق الداخلة – بلاط بالوادي الجديد

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في حادث إنقلاب سيارة بطريق " بلاط – الداخلة " بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة بطريق " بلاط – الداخلة " بالقرب من قرية الشيخ مفتاح التابعة لمركز الداخلة، أسفر عن إصابة كل من محمد حسن محمد، 28 عامًا، ومقيم قرية تنيدة بمركز بلاط، محمد كمال الدين محمد٢٧ عامًا، ومقيم ذات القرية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.