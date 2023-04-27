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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: موسكو تبذل الجهود اللازمة لحل الموقف الراهن حول ممر لاتشين

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تبذل قصارى جهدها لحل الموقف الراهن حول ممر لاتشين، سواء على المستوى السياسي أو على الأرض من خلال قوات حفظ السلام الروسية المتواجدة هناك.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "تُبذل الجهود اللازمة لحل الوضع حول ممر لاتشين سواء على الأرض من خلال وحدة حفظ السلام الروسية، وكذلك على المستوى السياسي، بهدف إعادة العملية إلى المسار الذي تم تحديده في الاتفاقات الثلاثية الموقعة في 9 نوفمبر 2020".

وأضافت أن روسيا تعتقد أن هناك ضرورة ملحة للتأكيد على أن أرمينيا تسهم في البحث عن حلول مقبولة من جانب الطرفين.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موسكو