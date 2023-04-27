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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار جمهوري بتعيين أسامة حسن أبو شامة عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج

أسامة ابوشامة
أسامة ابوشامة
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور أسامة حسن أبو شامة عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج لمدة ثلاث سنوات.

 

يذكر أن القرار صدر وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وعلى ما عرضه الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وهنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، العميد الجديد الدكتور أسامة حسن ابو شامة متمنيًا له دوام التوفيق، وموجهًا الشكر والامتنان والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة، وللدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية السابق علي ما  قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية.

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