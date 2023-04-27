محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لانطلاق الموجه الـ21 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

تقوم الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 ، بالاستعدادات المتواصلة والتى ستنطلق خلال الفترة من 29 إبريل، وتستمر حتى 14 يوليو القادم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة، مكلفاً مسئولى المحليات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدى على الأراضى التابعة لهم حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمنى لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.

وفى هذا الإطار، واصلت الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 150 م2 بنطاق قرية سلوا قبلى التابعة للوحدة المحلية لقرية الكاجوج، وتم مصادرة مواد البناء المستخدمة فى أعمال البناء، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

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