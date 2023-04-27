الإحصاء: 53.0% من إصابات العمل في نشاط الصناعات التحويلية للنصف الأول من 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس ،بياناً بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يحتفل به يوم 28 ابريل من كل عام، وهو اليوم الذي ربطته الحركة النقابية في العالم بذكري ضحايا الحوادث والأمراض المهنية، الذي أقرته منظمة العمل الدولية اعتبارا من عام 2003 تخليداً لذكري العاملين الذين فقدوا حياتهم جراء الحوادث والذين أصيبوا إصابات مهنيه، وذلك تأكيدًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ، لتوفير بيئة العمل الصحية.

ويتم الاحتفال هذا العام تحت شـعار “بيئة عمل أمنة وصحية مبدأ أساسي وصحيح في العمل”.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية :

انه بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل 5987 حالة إصابة للنصف الأول من عام 2022.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 834 حالة إصابة بنسبة 13.9%.

كما بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع العام/ الأعمال العام 1866 حالة إصابة بنسبة 31.2%.

وأوضح الجهاز أنه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 3101 حالة إصابة بنسبة 51.8%.

وبلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الاستثماري 186 حالة إصابة بنسبة3.1%.

بينما بلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5336 حالة بنسبة 89.1% مقابل 651 حالة للإناث بنسبة 10.9% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

وأشار الجهاز إلى استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 53.0%، يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.7%، من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

وبلغت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 31.2% يليها مهنة عمال المهن العادية بنسبة 24.3% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

وبلغت أعلى نسبة لحالات إصابات العمل في (سقوط الأشخاص) 26.2 % ، يليها (الخطأ أو التصادم بأشياء) بنسبة 23.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2022.

ونوه الجهاز أنه بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 76.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وبلغ نسب حالات تحت العلاج 18.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

وبلغ نسب حالات شفاء بعجز 4.0% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

كما بلغ نسب حالات الوفاة 0.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة.