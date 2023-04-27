إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركز مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كما تبين عدم حضور ٥ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

هذا بالإضافة إلى عدم تواجد ١٦ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المناصرة التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كما تبين عدم حضور ٤ من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز شباب قرية نبتيت التابع لإدارة الشباب والرياضة بمشتول السوق وتم التسديد قرين اسمه بما يفيد ترك العمل.

وقرر المحافظ إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.