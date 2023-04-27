أستاذ اقتصاد: مصر تستهدف استخدام التكنولوجيا في الاتصالات والتحول الرقمي لزيادة الاستثمارات

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن مصر تستهدف استخدام التكنولوجيا، وخاصة في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي والسيارات، وذلك تعليقا على وجود 50 مليون دولار استثمارات اجنبية في مجال الهواتف والسيارات.

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه تم استحداث بنية تحتية قادرة على إنجاح الاستثمارات بصفة عامة في البلاد، حيث تم توفير مصادر الطاقة والبنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات وزيادة الاستثمارات، متابعًا أن فكرة التخصصية في حد ذاتها تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع البهواشي أن مصر تستهدف خلال رؤيتها استقدام التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في الداخل المصري من أجل تنمية الصناعات وتوفير فرص العمل.