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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 مصابين في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمنطقة المهندسين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بشارع أحمد عرابي منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة بدراجة بخارية نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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