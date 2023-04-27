أستاذ اقتصاد: الدولة تتخذ تحركات ملموسة تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح

اكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ان الدولة تتخذ تحركات ملموسة تجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لكونه المحصول الاستراتيجي الأول ويأتي على رأس أهداف الأمن الغذائي لمصر.

وأضاف “صيام” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن أصناف القمح شهدت طفرة خلال الفترة الماضية وزادت إنتاجية الفدان من 8 إلى 18 أردب، موضحا أن الاكتفاء الذاتي الموجود حاليًا تصل نسبته 40 %، بما يعادل 9.5 مليون طن من أصل 22 مليون طن (الاستهلاك الكلي)، حيث يتم استيراد 12 مليون طن مما يجعل مصر المستوردة الأولى للقمح.

ولفت استاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مركز البحوث الزراعية لديه هدف طموح في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 40% لـ 80 %، وذلك عن طريق استنباط الأصناف الجديدة والتي تعد الحل الأمثل لزيادة إنتاج القمح.