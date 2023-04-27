الولايات المتحدة تؤكد أهمية العمل مع هولندا للتغلب على التحديات العالمية

الخميس 27/أبريل/2023 - 11:02 ص

أكدت الولايات المتحدة أهمية العمل مع هولندا والابتكار للتغلب على التحديات العالمية، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بمناسبة يوم هولندا الوطني، إن الولايات المتحدة تفخر بالعمل المشترك لتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حرية وسائل الإعلام، لا سيما من خلال استضافة الفعاليات خلال قمة مارس الماضي من أجل الديمقراطية.

وأفاد بأن العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة وهولندا تعزز القدرة على التعاون في العديد من المجالات لتحسين حياة الشعبين في كل مكان، وتابع بلينكن قائلا: نعمل أيضًا معًا لضمان تطوير التقنيات الناشئة بما يتماشى مع قيمنا المشتركة.