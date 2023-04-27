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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"السباعي" من شئون القرأن بـ"الأوقاف" إلى وكيل للوزارة بالبحر الأحمر

الدكتور هاني عنتر
الدكتور هاني عنتر السباعي
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تولى الدكتور هاني عنتر السباعي، منصب وكيل وزارة الأوقاف بمديرية البحر الأحمر، خلفا للدكتور محمود الشيمي، وذلك بناء على قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويذكر أن الدكتور السباعي، تدرج في المناصب القيادية بوزارة الأوقاف، حيث تولى منصب مدير الدعوة بمديرية أوقاف دمياط، ثم تم تكليفه بالعمل مديرا عاما لشئون القرآن الكريم بالوزارة، وذلك في مايو لعام ٢٠٢١.

وجدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف تقوم باختيار أفضل العناصر الشابة لتولي المناصب القيادية وذلك لنشر الفكر الوسطي، بينما تقوم بندب القيادات المتشددة إلى مناصب إدارية بالوزارة والمديريات، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف أوقاف البحر الأحمر الدكتور هاني عنتر السباعي