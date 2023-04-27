اتحاد الكرة يدرس إحالة ميدو إلى لجنة الانضباط

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تقديم شكوى ضد أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك في لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة المستشار عزت خميس، بعد تحريضه مسؤولي النادي على الانسحاب من مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، المحدد لها يوم 5 مايو المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن أصواتًا داخل مجلس الجبلاية تتمسك بإحالة ميدو إلى لجنة الانضباط، بعد أن قام صراحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتحريض مسئولي نادي الزمالك على الانسحاب من مباراة السوبر المحلي أمام النادي الأهلي، ما يغذي من أجواء التعصب ويهدد استقرار المسابقات المحلية، وهو ما يعد سلوك غير رياضي يضرب بالروح الرياضية وسلامة المنافسات الرياضية عرض الحائط، ويعزز روح الأنقسام والتعصب بين جماهير الكرة المصرية في وقت تسعى فيه كل مؤسسات الدولة إلى نبذ التعصب وإعادة اللحمة بين كل عناصر المنظومة الرياضية.

وأضاف المصدر، أن مجلس الجبلاية لا يرى أن هناك أسبابًا تدعو إلى مثل هذه الدعوات الهدامة، وأن اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأن احترام اللوائح وتطبيق العقوبات هي الضمانة الوحيدة لاستقرار المسابقات وضمان إعمال تكافؤ الفرص بين الجميع، خاصة أن هناك لجانًا قانونية مثل لجنتي الانضباط والاستئناف تعملان باستقلالية تامة ودون أي تدخل من مجلس الجبلاية، كما أن هناك لوائح وضوابط تحكم الجميع نالت موافقة جميع الأندية قبل انطلاق الموسم ويجب على الجميع احترامها.