الثقافة تحتفل مع أهالي سيناء بأعياد التحرير

شهد مسرح قصر ثقافة العريش، احتفالية فنية ضخمة، وعرضًا للأوبريت الغنائي الاستعراضي "أفراح سيناء والعريش"، من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافةّ، بمشاركة سبع فرق فنية من مختلف المحافظات ،كما تم افتتاح معرض للحرف التراثية واليدوية ،ومعرض لإصدارات وزارة الثقافة.

جاء ذلك ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بأعياد تحرير سيناء.

حضر الاحتفالية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد كبير من المسؤولين التنفيذيين بالوزارة والمحافظة، وحشد جماهيري كبير من أهالي وأبناء المحافظة.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير من أهالي شمال سيناء، باحتفالية قصر ثقافة العريش، وحالة البهجة التي ارتسمت على أبنائنا وهم يستمتعون بفقرات الحفل المتنوعة، وهو مايعكس حراك التنمية الذي تشهدة المدينة، وأشارت أن قصر ثقافة العريش يُمثل منارة إشعاع ثقافي وفني لخدمة أبناء وأهالي المدينة والهادفة الى محاربة التطرف الفكري بالفن والثقافة، والحفاظ على مفردات الهوية، وما يجسده من تأصيل لقوة مصر الناعمة في نشر قيم الانتماء والوطنية والتسامح وهوية الشخصية المصرية، كما يعكس اهتمام الوزارة بتنفيذ توجهات الدولة المصرية إزاء تحقيق العدالة الثقافية فى جميع ربوع مصر، كما تقدمت بالشكر والتقدير للسيد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على دعمه الجاد لمنظومة العمل الثقافي بالمحافظة، واستثمار القوى الناعمة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في شمال سيناء.

ومن جانبه أوضح المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء، يُمثل مناسبة عظيمة نعتز بها جميعً، فلا توجد أغلى من الأرض لدينا كمصريين، مضيفًا أن الهيئة أعدت برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا يليق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبأهالي وأبناء سيناء الكرام، حيث الحرص أن يشمل البرنامج ألوان الفنون المصرية المُعبرة عن ثراء العمران المصري بامتداد أقاليمه ومحافظاته، جاءت لترسم لوحة فنية على أرض الفيروز، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، لنعبر جميعاً عن أفراحنا بها وبذكرى عودتها الخالدة وبعودة الأمن والأمان بأرضها لاستكمال سبل تنميتها، مشيرًا إلى أن التنمية الثقافية بسيناء والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبنائها تُمثل رأس أولويات العمل الثقافي، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عبر البرامج والمشروعات التي تقدمها الهيئة ومنها المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، والقوافل الثقافية، والمسرح المتنقل، وفعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وغيرها من الفعاليات المُقدمة للمرأة السيناوية دعمًا لتمكينها، والحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية،

الجدير بالذكر أن الأوبريت الغنائي الاستعراضي "أفراح سيناء وأفراح العريش"، من إخراج هشام عطوة، كلمات وموسيقى محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد هاشم، وصمم الاستعراضات مدربوا الفرق المشاركة، بالاشتراك مع الكابتن محمد القذافي، وذلك بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والأوبريت يُشارك فيه 7 فرق للفنون الشعبية بالهيئة، بالإضافة إلى "فرقة العريش"، حيث يُجسد الأوبريت أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية التي تعكس أهم الموروثات الثقافية التي تتسم بها مجموعة من المحافظات المصرية، وهي "أسوان- الشرقية- بورسعيد- مطروح- سوهاج- الإسكندرية".

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