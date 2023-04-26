بسبب مبارياتهم الإفريقية.. غياب لاعبي الأهلي وبيراميدز عن معسكر الأوليمبي

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي غدا الخميس، لمدينة الإسكندرية، تحت قيادة البرازيلي ميكالي، استعدادا لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر أقامتها بالمغرب.

ويغيب لاعبو فريقي الأهلي وبيراميدز عن المعسكر، المقرر انطلاقه غدا الخميس ويستمر حتى يوم 30 أبريل الجاري بالإسكندرية، بسبب ارتباطهم بمباراتي فريقيهما في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ومن المقرر أن يبدأ ميكالي المعسكر بمران خفيف في أول أيام المعسكر، وذلك بتجنب حالات الإجهاد للاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة وان ميكالي لا يريد خسارة اي عنصر من الفراعنة في المرحلة المقبلة .