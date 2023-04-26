الإمارات تُؤكد حرصها على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا تجاريًا إستراتيجيًا لدولة الإمارات، وأن بلاده حريصة على توطيد علاقات التعاون البناء والشراكة بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها الزيودي إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى يضم عددًا من كبار المسئولين ورجال الأعمال وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الإماراتية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار مع بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال إن هذه الزيارة تأتي تأكيدًا على العلاقات التجارية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتتزامن مع استمرار النمو القياسي في التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هناك آفاقًا واعدةً لمزيد من ازدهار وتطور علاقات التعاون البناء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في قطاعات اقتصاد المستقبل مثل التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والابتكار وغيرها.

وأشار إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بلغت 56 مليار دولار أمريكي في عام 2022، محققة نموًا بنسبة 9.3% مقارنة بعام 2021، وبزيادة 28.6 % و14.7 % مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي".

وعن العلاقات التجارية مع بلجيكا، أشار الزيودي إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي بحصة تبلغ 21% من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليار دولار.

وخلال الزيارة، عقد الزيودي اجتماعًا ثنائيًا مع فلاديس دومبروفسكيس مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، حيث ناقشا العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول آخر المستجدات المتعلقة بالاستعداد لانعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2024.