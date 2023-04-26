اقرأ غدًا في "البوابة".. مشاعل التنوير 2

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 27 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مشاعل التنوير 2

الاستنارة في مواجهة القوى الظلامية ومُلاّك الحقيقة المطلقة

الشيخ مصطفى عبد الرازق.. عاشق الفن والفلسفة

مشاعل التنوير.. مجددًا

الاجتهاد ضرورة واجبة للخروج من دوائر مغلقة تعطل التقدم الإنساني

الشيخ طارق نصر كبير باحثين بالأزهر الشريف: تجديد الفكر الديني يجب أن يسبق تجديد الخطاب الديني

الفتوى تتغير بتغير ملابساتها وزمانها ولكل عصر مفاهيمه التي ينبغي على الفقيه أن يراعيها