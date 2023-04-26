يستعد المطرب السوري عبود، نجم "ذا ڤويس" لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع الڤيديوهات يوتيوب.

تحمل الأغنية عنوان"نورتنا" وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان تيام علي، وتوزيع عمر صباغ، وسيتم طرح الأغنية على طريقة "ليركس ڤيديو" تحت إشراف المخرج هادي كوتي.

جدير بالذكر أن من آخر أعمال المطرب الشاب عبود، أغنية"إذا بتريد" وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، توزيع عمر صباغ، وحقق ڤيديو كليب الأغنية نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية تجاوزت 2 مليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب.

وأغنية "منك سرقتني" من كلمات الشاعر حسين اليحيى، ألحان سركيس عزيز، وتوزيع عمر صباغ، والڤيديو كليب تخطى حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات يوتيوب.