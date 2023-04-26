لأول مرة خارج أوروبا.. الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية يجتمع في مصر

يعقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية اجتماعاته في القاهرة خلال الفترة من 27 الي 30 ابريل الجاري، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس الإدارة خارج القارة الأوربية منذ تأسيسه قبل ربع قرن.



وقد وافق المجلس على دعوة الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامي أشرف محمود لعقد الاجتماع في القاهرة، وزيارة بعض من معالمها الحضارية الرياضية والثقافية والتاريخية.



ويستقبل المجلس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للترحيب بهم وبحث آفاق التعاون مع المجلس برئاسة الدانماركي موجان كريكبي، بعد أن أصبحت الثقافة الرياضية من أهم الفاعليات التي تقام على هامش الدورات الأوليمبية والإقليمية والقارية، والتأكيد من جانب الوزير على مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والثقافة بما تمتلكه من موروث ثقافي حضاري وتطور كبير في العصر الحديث.

ووفقًا للبرنامج الذي أعده الاتحاد المصري للثقافة الرياضية ووافق عليه الاتحاد الدولي فإنه ستتم زيارة استاد القاهرة والمتحف الأوليمبي والقلعة ومتحف الحضارات ومنطقة الأهرامات والنادي الأهلي والعاصمة الإدارية وجولة في قناة السويس وبعض المرافق الرياضية الحديثة التي تمتلكها هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.



ويحضر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي اليوم الرياضي الذي سيقيمه اتحاد الثقافة الرياضية بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الالعاب الالكترونيه في المركز الاوليمبي بالمعادي، ويعقد رئيس الاتحاد الدولي مؤتمرًا صحفيًا يتحدث فيه عن خطط الاتحاد في المرحلة المقبلة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الرياضية الدولية.

ويضم مجلس الإدارة موجنز كيركبى- الدانمارك (الرئيس)، جيكوب شونبرج- الدانمرك- السكرتير العام، ماريا لويزا سوزا دياز - البرازيل- نائب الرئيس، هلين فوست (انجلترا) نائب الرئيس، ليليانا اورتيز دو لا كروز- كولومبيا نائب الرئيس.



ويتكون أعضائه من، مايكل تيمان- المانيا، دانيلا كونتى ايطاليا، جاكوب كالينوسكى- بولندا، سي ين شونج الصين- عضو -رئيس اتحاك اسيا، جين جرينبرج الولايات المتحدة - رئيس اتحاد شمال امريكا، اشرف محمود - مصر- رئيس اتحاد أفريقيا، برانكو فوجوفيش - صربيا.