ضبط المتهم بالاعتداء على والدته بالضرب في الغربية

تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها وضبط مرتكب الواقعة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر سيدة من قيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها بسبب خلافات أسرية بينهما.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ (16) الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، القائمة على نشر مقطع الفيديو المشار إليه، بتضررها من نجلها "له معلومات جنائية"، مقيم بذات العنوان، بالتعدى عليها بالضرب "بعصا خشبية" محدثًا إصابتها بـها " كدمات متفرقة بالوجه والجسم"، وذلك حال تواجدهما بالمنزل محل إقامتهما بسبب خلافات أسرية بينهما.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

