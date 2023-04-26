وزيرة التضامن تفتتح «ديارنا عربية» على هامش سباق الهجن بشمال سيناء

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة اليوم الأربعاء، وبحضور وزراء ومحافظين معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا عربية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء.

يضم المعرض الذي يستمر لمدة يومين 20 عارضًا من محافظة شمال سيناء وبعض المحافظات الاخري ويعرض المنتجات السيناوية و المنتجات التراثية اليدوية .



وقالت القباج : إن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال سيناء من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء ومدهم بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي لهم ومحو أمية السيدات وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية وتوفير مشروعات صغيرة للأسر وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.

كما تفقدت القباج مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتي "أنت الأغلى وساند".

وتشارك وزيرة التضامن الاجتماعى في افتتاح سباق الهجن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي يستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء و نجوم الرياضة والفن.