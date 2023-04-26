تعرف على المواقع الثقافية التي تفتتحها وزيرة الثقافة بشمال سيناء

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء غدا الخميس ٢٧ أبريل الجاري، موقعين ثقافيين هما المكتبة العامة ومكتبة ضاحية السلام الثقافية بالعريش فى إطار احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة شمال سيناء بالعيد الواحد والأربعين بذكرى تحرير سيناء وفى إطار خطة التطوير التى وضعتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وطبقا لمخطط أعمال صيانة وتطوير المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافى.

وتقدم مكتبة العريش خدماتها الثقافية لحى العريش بميدان الرفاعى وتمت إجراءات الصيانة من خلال شركة النصر لخدمات الصيانة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣م وتضم حالياً ما يقرب من ٤٠٠٠ كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب.

أما عن مكتبة ضاحية السلام فقد تم تطويرها أيضا ضمن خطة صيانة العام الحالي ٢٠٢٣م وقد قام بعملية التطوير مديرية الإسكان بشمال سيناء.

وجدير بالذكر أن المكتبة تبلغ مساحتها ٢٢٠ مترا، تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الإصدارات لتبلغ عدد محتوياتها إلى ما يقرب من ٧٨٠٠ كتاب.

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