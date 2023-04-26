أوسوريو يرفض التسرع في ملف الصفقات الجديدة للزمالك

يرفض الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك، التسرع بشأن ملف الصفقات الجديدة للفريق، أو تحديد أسماء الراحلين عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ اوسوريو، لجنة الكرة فى الزمالك أنه لن يحدد اسم أى لاعب جديد أو آخر سيرحل إلا بعد عمل تقييم كامل لكافة اللاعبين فى الفريق ، خاصة انه لم يقود سوى مباراة واحدة مع الفريق الأبيض .

وعلى صعيد متصل استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يجري أوسوريو تغييرات فى التشكيل فى ظل الغيابات التى تضرب صفوف القلعة البيضاء، من خلال الاعتماد على اللاعبين الشباب أمثال حاتم سكر وسيف فاروق جعفر .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وناصر منسي وإبراهيما نداي .