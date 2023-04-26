تغييرات إجبارية في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يجري أوسوريو تغييرات فى التشكيل فى ظل الغيابات التى تضرب صفوف القلعة البيضاء، من خلال الاعتماد على اللاعبين الشباب أمثال حاتم سكر وسيف فاروق جعفر .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وناصر منسي وإبراهيما نداي.