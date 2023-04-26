ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تغييرات إجبارية في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها فى الثامنة والربع مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

ومن المنتظر أن يجري أوسوريو تغييرات فى التشكيل فى ظل الغيابات التى تضرب صفوف القلعة البيضاء، من خلال الاعتماد على اللاعبين الشباب أمثال حاتم سكر وسيف فاروق جعفر .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا وسيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وناصر منسي وإبراهيما نداي.

أوسوريو سيراميكا كليوباترا حاتم سكر سيف فاروق جعفر تشكيل الزمالك