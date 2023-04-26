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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 2050 طن قمح بشون وصوامع الغربية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 2050 طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم  الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار " أبوهاشم"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 189 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.

الإجراءات الإحترازية شون وصوامع الغربية محصول القمح محافظ الغربية