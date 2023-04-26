الجامعة الحبرية الغريغوريّة: اللاهوت يرفع تحدي السينودسية المؤتمر الدولي بالتعاون مع أمانة سر السينودس

تنظم كلية اللاهوت في الجامعة الحبريّة الغريغوريّة، بالتعاون مع أمانة سرّ السينودس العامّة، مؤتمراً دوليّاً حول موضوع “اللاهوت يرفع تحدّي السينودسيّة” من 27 أبريل إلى 29 منه، بحسب ما أورده موقع الجامعة، مع الإشارة إلى أنّ الكاردينال ماريو غريش (أمين سرّ سينودس الأساقفة) سيُلقي مداخلة خلال المؤتمر.

من ناحيته، شرح عميد كلية اللاهوت هدف هذا التجمّع قائلاً: “من المهمّ أن يلتقي اللاهوت والسينودسيّة وأن يُصغيا إلى بعضهما البعض ويدخلا في حوار مباشر كما تتطلّبه العمليّة السينودسيّة، لأنّ الاثنين يمكن أن يتعلّما من بعضهما البعض”.

في سياق متّصل، يمكن أن نقرأ في بيان نشرته الجامعة أنّ “المؤتمر سيجمع العديد من الاختبارات والرؤى حول السينودسيّة، وقد تمّ جمعها من القارّات الخمس، بهدف تحديد طرق اللاهوت المتجدّد وإرساء قواعد تطبيق الأسلوب السينودسي في اللاهوت”.