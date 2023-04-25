صحة مطروح: انتشار مكثف للعيادات المتنقلة ضمن خطة التأمين الطبي للعيد الفطر

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن الفرق الطبية التابعة للإدارات الصحية، قامت بالانتشار المكثف بمشاركة العيادات المتنقلة بالميادين، وأماكن التجمعات بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكد “سالم” أنه تم تقديم الخدمات للمواطنين من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، ومنها متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، وتوقيع الكشف الطبي عليهم في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية، مع متابعة مستمرة ومباشرة من وكيل وزارة الصحة للفرق الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة.

وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة الشكر للفرق المشاركة وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى والمترددين.

وكيل صحة مطروح: انتشار مكثف للعيادات المتنقلة ضمن خطة التأمين الطبي

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