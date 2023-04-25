رئيس جامعة الأقصر يستقبل الطلاب السودانيين ويوجه بتوفير الرعاية لهم

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عدد من الطلاب الوافدين من دولة السودان، في مكتبه بالإدارة المركزية للجامعة، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

وهنأ رئيس جامعة الأقصر، الطلاب الوافدين بعيد الفطر المبارك، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وأن يعم الأمن والسلام والرخاء على بلدهم وعلى الأمة العربية والإسلامية.

كما أعرب رئيس جامعة الأقصر للطلاب الوافدين من جمهورية السودان، عن تضامنه الكامل معهم ومع الشعب السوداني الشقيق، مشيرًا إلى أن جامعة الأقصر تفتح ذراعيها لهم في ظل هذه الظروف.

ووجه رئيس جامعة الأقصر، بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب السودانيين، وتهيئة أجواء تساعدهم على التحصيل والدراسة خلال إقامتهم بالمدن الجامعية، ومشاركتهم في الأنشطة الصيفية خلال فترة الإجازة؛ لحين استقرار الأوضاع في بلادهم.

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