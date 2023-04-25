ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع مالي في شتى المجالات

نبيل عمار وزير الخارجية
نبيل عمار وزير الخارجية التونسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد نبيل عمّار، وزير الشّئون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج، الحرص على المزيد من توثيق العلاقات الأخوية والتّاريخيّة مع جمهوريّة مالي الشّقيقة وتطوير التّعاون بين البلدين في شتّى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع موسي سورو ساي، سفير مالي الجديد بتونس الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده.

 

من جانبه، أعرب السّفير المالي عن ارتياح بلاده للعلاقات الثنائيّة التاريخية المتميزة ومستوى التّعاون المثمر بين البلدين خاصّة في المجال الطبّي والجامعي، مذكّرا بالدّور الرّيادي الذي لعبته الدبلوماسيّة التوّنسيّة في دعم مساعي هذا البلد الشقيق للانضمام لمنظمة الأمم المتحدة.

 

وزير الخارجية التونسي مالي نبيل عم ار