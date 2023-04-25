محافظ المنوفية : تحرير 138 محضرا تموينيا خلال يوم واحد

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في المرور الميدانى على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث أسفرت اليوم الثلاثاء عن تحرير 138 محضر تموينى متنوع ما بين 91 محضر مخالفات مخابز و47 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتستمر غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية في تلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.