رئيس الإدارة العسكرية في زابورويجيا: هجمات روسية على 20 بلدة أوكرانية

شنت القوات المسلحة الروسية عدة هجمات على بلدات أوكرانية محاذية للحدود الروسية، وأسفرت عن تهدم شديد للبنى التحتية في عدة مناطق كان أبرزها مدينة زابورويجيا الاستراتيجية.

وأكد يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية في زابورويجيا، أن روسيا شنت أكثر من 111 هجوم على 20 قرية أوكرانية على الحدود بين البلدين، ما أسفر عن تهدم عدد كبير من المنازل، فيما خرجت محطات الكهرباء والمياه عن الخدمة.

وأضاف أن الهجمات الروسية تنوعت بين هجمات مدفعية قدر عددها بـ91 هجومًا، و5 غارات جوية على مناطق متفرقة، علاوة على 5 هجمات أخرى بصواريخ، و10 هجمات بالطائرات الدرون المسيرة.

وكشفت التقارير التي رصدت حجم التدمير الهائل الذي تسببت فيه تلك الضربات عن تضرر شبكات المرافق المختلفة، وممتلكات المواطنين من المنازل وغيرها.