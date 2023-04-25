شوبير يكشف مصير رئيس الزمالك الجديد بعد عزل مرتضى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير رئيس نادي الزمالك الجديد بعد حكم عزل مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء بقرار قضائي .

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي “أون سبورت اف ام” إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن تعيين مجلس ادارة جديد للنادي.

وأضاف شوبير “ حكم عزل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد وصل الى القلعة البيضاء، وبعد انتهاء إجازة العيد سيتم تنفيذه ، وسيتم تكليف أحد أعضاء المجلس بتولي مهمة الرئاسة المؤقتة للنادي لحين أقرب جمعية عمومية للقلعة البيضاء ” .

ولم يستقر حتى الآن أعضاء الزمالك على العضو الذى سيتولي رئاسة النادي بشكل مؤقت ، حيث سيتم المفاضلة بين الثلاثي سليمان وهدان وخالد لطيف وأحمد مرتضي منصور .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ فى الثامنة والنصف مساء غدا الأربعاء؛ اختبارًا صعبًا أمام سيراميكا كليوباترا، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل نادي الزمالك في الجولة الماضية أمام نادي المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين في مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بهدفين في شباك كل فريق، لذلك يسعى الفريق الأبيض لتصحيح المسار فى هذا اللقاء، حيث إنها ستكون المباراة الثانية التى سيقود فيها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق القيادة الفنية للقلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل فى 7 وخسر مثلها، بينما يحتل سيراميكا المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 12 مباراة وخسر 7 مباريات.