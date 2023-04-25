فلسطين تعلن إجلاء حوالي 190 شخصاً من السودان باتجاه معبر رفح

قالت وزارة الخارجية الفلسطيينة، إن الحافلات التي تقل طلبة ومواطنين من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من الخرطوم، باتجاه معبر رفح الحدودي مع مصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني السفير أحمد الديك، أن ثلاث حافلات تقل على متنها 130 طالبا، وما يقارب 60 مواطنا فلسطينيا انطلقت باتجاه المعبر الحدودي، مشيرا إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة أتمت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم، بما في ذلك تسيير حافلات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح الحدودي.

وأضاف أن سفارة دولة فلسطين لدى الرياض والقنصلية العامة في جدة، وسفارة دولة فلسطين في عمان استكملت الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية.

وأشار إلى أن حافلة رابعة تحمل ما يقارب 54 مواطنا فلسطينيا في قطاع غزة ستتوجه خلال هذا اليوم باتجاه بورتسودان، والمجموعة الأولى التي توجهت إليها قد وصلت، وسوف تغادر إلى جدة في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

ونوهت إلى أن عملية الإجلاء ما زالت متواصلة بجهود كبيرة تبذلها خلايا الأزمة في مقر الوزارة وسفارات دولة فلسطين في كل من الخرطوم، والرياض، والقاهرة، وعمان، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، ووزارة الداخلية، والمؤسسات الشريكة.