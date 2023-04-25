أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 187 ألفا و770 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 187 ألفا و770 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و688 دبابة و7 آلاف و151 من المركبات المدرعة و2863 من النظم المدفعية و539 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و291 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و784 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 345 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.