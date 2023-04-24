باكستان تشكر الحكومة المصرية لمساعدتها في الإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان

أعرب وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الاثنين، عن امتنانه لحكومة مصر لمساعدتها في الإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان في ظل احتدام النزاع.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان صحفي - إلى أن زرداري تابع بفاعلية عمليات الإجلاء، وأعرب عن تقديره لكل من عمل على ضمان عملية الإجلاء الآمن للمغتربين من السودان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

كما فعّل وزير الخارجية الباكستاني، خلية إدارة الأزمات في الوزارة لضمان كل الجهود من أجل الإجلاء الآمن للباكستانيين ووجه بتسريع العملية.

وكان مسئولو سفارة باكستان في السودان على اتصال مستمر مع المواطنين الباكستانيين في السودان، وتم إنشاء خط مساعدة في السفارة بتوجيه من وزير الخارجية.

وأكد البيان الصحفي وصول الدفعة الأولى المكونة من 500 باكستاني من الخرطوم إلى ميناء السودان متجهين إلى جدة، ثم بمساعدة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والقوات الجوية الباكستانية سيتم إعادتهم من جدة إلى باكستان.