احتفالاً بعيد التحرير.. وزارة الشباب تنفذ بانوراما رياضية بشمال سيناء

تنفذ وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى "بانوراما رياضية" احتفالاً بعيد تحرير سيناء خلال الفترة ٢٦-٢٧ إبريل الجارى بمحافظة شمال سيناء لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة.

يأتى ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزيه للتنمية الرياضيه الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة شمال سيناء ، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

يبدأ الكرنفال بماراثون رياضى ، ولقاءات رياضيه شاطئيه وعروض ولقاءات للمشروعات القوميه ثم إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالاحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث ثم ختام للانشطه المنفذة، ومعسكر الرياضة من أجل التنمية في شمال سيناء بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبمشاركة ٥٠٠ فتاه.

وفى سياق آخر قامت الوزارة بتنفيذ معسكرات "يلا كامب" بالواحات البحريه خلال اجازه عيد الفطر فى الفترة ٢٣-٢٦ ابريل ٢٠٢٣م، تضمنت زيارة أبرز معالم الواحات البحرية والصحراء البيضاء والأعجوبة الجيولوجية كهف الجارة، وجبل وكهف الكريستال ، والاستمتاع بالمغامرات والتخييم.

كما اشتمل برنامج المعسكرات على عدة انشطه رياضيه وترفيهية متنوعة، والعاب كروس فيت طوال ايام المعسكر....