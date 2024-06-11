السيسي يتوجه إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الإستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.

ويعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة تحت رعاية وتنظيم مشترك بين الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويستضيفه الأردن اليوم 11 يونيو الجارى في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت ويشارك فيه قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

وشدد الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.