ads
الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت المراكز التكنولوجية بجميع مراكز محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين الراغبين في تقديم  طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وفي هذا السياق تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته مدير المركز التكنولجى الدكتورة ولاء عبادة وعدد من الجهات المعنية، انتظام سير العمل بالمركز التكنولجى لخدمة المواطنين.

مؤكدا تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين؛ لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

FB_IMG_1718092869147
FB_IMG_1718092869147
FB_IMG_1718092865147
FB_IMG_1718092865147
FB_IMG_1718092867304
FB_IMG_1718092867304
التصالح على مخالفات البناء المراكز التكنولوجية تقديم طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء محافظة المنيا مدينة ملوي