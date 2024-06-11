المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

واصلت المراكز التكنولوجية بجميع مراكز محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، استقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء.

وفي هذا السياق تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى، وبرفقته مدير المركز التكنولجى الدكتورة ولاء عبادة وعدد من الجهات المعنية، انتظام سير العمل بالمركز التكنولجى لخدمة المواطنين.

مؤكدا تقديم كافة أوجه التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين؛ لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

FB_IMG_1718092869147

FB_IMG_1718092865147