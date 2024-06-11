الأرصاد تحذر: بداية موجة حارة جديدة هذا الأسبوع والذروة الخميس.. فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء سيشهد بداية موجة حارة جديدة، مشيرًا إلى أن التنبؤات تشير إلى استمرارها لمدة أسبوع على الأقل، وتبدأ اليوم بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، أن اليوم تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بمعدل من درجة إلى درجتين على كافة مناطق الجمهورية، حيث سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد من 40 إلى 41 درجة مئوية.

وتابع، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة تصل إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتصل إلى 42 على محافظات جنوب الصعيد، موضحا أنه خلال ساعات الليل ترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية تقريبا، وتصل الصغرى على القاهرة إلى 25 درجة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس بداية من اليوم سيكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومعتدل على جميع مناطق الجمهورية خلال ساعات الليل، لافتا إلى أنه بداية من يوم الخميس ستصل البلاد إلى ذورة هذه الموجة، وستكون ما بين الخميس إلى السبت، والعظمى تصل خلالها إلى 40 درجة مئوية يوم الخميس على القاهرة الكبرى، وحوالي 47 إلى 48 فى بعض المناطق من جنوب الصعيد.