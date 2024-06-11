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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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كشف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، بصورة انعكست في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التى سجلها القطاع، بجانب دوره الرئيسي في توفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.

وأضاف البنك المركزي في تقريره أن أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.6%  من أصول النظام المالي في يونيو 2023.

وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع بلغ 13.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 21% خلال النصف الأول من 2023، مقابل معدل نمو 16.3% خلال النصف الأول من 2022.

وكشف تقرير البنك المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي أرباحا بمعدل بلغ 123% في يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل 17.7% في يونيو 2023 مقابل 16.1% في يونيو 2022.

واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، مع اخفاض صافي هامش العائد ليسجل 3.8% مقابل 4.2%، واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية.

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